Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|FTSE 100-Marktbericht
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10.09.2026 09:28:53
Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start im Plus
Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,14 Prozent stärker bei 10 684,89 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,229 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 669,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 670,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 667,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 685,26 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 10 862,50 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 10 254,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der FTSE 100 9 225,39 Punkte auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,37 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Whitbread (+ 2,32 Prozent auf 23,74 GBP), Compass Group (+ 2,10 Prozent auf 31,17 USD), Fresnillo (+ 1,80 Prozent auf 31,04 GBP), BT Group (+ 1,44 Prozent auf 2,01 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1,30 Prozent auf 19,50 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Associated British Foods (-8,12 Prozent auf 18,56 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,56 Prozent auf 103,82 USD), M&G (-1,88 Prozent auf 3,39 GBP), Pearson (-1,84 Prozent auf 11,45 GBP) und Computacenter (-1,83 Prozent auf 50,95 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1 658 958 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf
Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Compass Group plc
Aktien in diesem Artikel
|Associated British Foods plc
|23,60
|0,00%
|Babcock International
|11,26
|0,45%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|155,00
|0,00%
|BT Group plc
|2,35
|2,00%
|Coca-Cola European Partners PLC
|88,50
|-0,45%
|Compass Group plc
|26,64
|1,33%
|Computacenter PLC
|59,50
|-4,80%
|Fresnillo PLC
|35,00
|-2,78%
|HSBC Holdings plc
|17,87
|-1,00%
|Intermediate Capital Group PLC
|22,60
|0,89%
|Lloyds Banking Group
|1,27
|-1,17%
|M&G PLC Registered Shs
|3,80
|-5,24%
|Pearson plc
|13,41
|-0,59%
|Whitbread PLC
|27,14
|0,52%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 608,92
|-0,57%
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