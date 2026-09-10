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FTSE 100-Marktbericht 10.09.2026 09:28:53

Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start im Plus

Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start im Plus

FTSE 100-Handel aktuell.

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,14 Prozent stärker bei 10 684,89 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,229 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 669,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 670,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 667,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 685,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 10 862,50 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 10 254,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der FTSE 100 9 225,39 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,37 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Whitbread (+ 2,32 Prozent auf 23,74 GBP), Compass Group (+ 2,10 Prozent auf 31,17 USD), Fresnillo (+ 1,80 Prozent auf 31,04 GBP), BT Group (+ 1,44 Prozent auf 2,01 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1,30 Prozent auf 19,50 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Associated British Foods (-8,12 Prozent auf 18,56 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,56 Prozent auf 103,82 USD), M&G (-1,88 Prozent auf 3,39 GBP), Pearson (-1,84 Prozent auf 11,45 GBP) und Computacenter (-1,83 Prozent auf 50,95 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1 658 958 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Associated British Foods plc 23,60 0,00% Associated British Foods plc
Babcock International 11,26 0,45% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 155,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BT Group plc 2,35 2,00% BT Group plc
Coca-Cola European Partners PLC 88,50 -0,45% Coca-Cola European Partners PLC
Compass Group plc 26,64 1,33% Compass Group plc
Computacenter PLC 59,50 -4,80% Computacenter PLC
Fresnillo PLC 35,00 -2,78% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 17,87 -1,00% HSBC Holdings plc
Intermediate Capital Group PLC 22,60 0,89% Intermediate Capital Group PLC
Lloyds Banking Group 1,27 -1,17% Lloyds Banking Group
M&G PLC Registered Shs 3,80 -5,24% M&G PLC Registered Shs
Pearson plc 13,41 -0,59% Pearson plc
Whitbread PLC 27,14 0,52% Whitbread PLC

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