Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Um 15:43 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,24 Prozent leichter bei 9 948,55 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,920 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 972,30 Punkte an der Kurstafel, nach 9 972,17 Punkten am Vortag.

Bei 10 024,08 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9 883,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,303 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2026, den Wert von 10 910,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 870,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 666,12 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,026 Prozent ein. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit AstraZeneca (+ 3,31 Prozent auf 142,88 GBP), 3i (+ 2,35 Prozent auf 23,53 GBP), NatWest Group (+ 1,01 Prozent auf 5,40 GBP), Aviva (+ 0,78 Prozent auf 5,96 GBP) und Tesco (+ 0,73 Prozent auf 4,58 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Metlen Energy Metals (-6,35 Prozent auf 32,76 EUR), Pershing Square (-3,64 Prozent auf 38,16 GBP), Barratt Developments (-3,36 Prozent auf 2,59 GBP), Rolls-Royce (-3,00 Prozent auf 11,16 GBP) und Ocado Group (-2,95 Prozent auf 1,82 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 55 550 769 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,925 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at