Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Am Nachmittag halten sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 13:35 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 9 870,68 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,853 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 889,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9 889,22 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 893,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 862,04 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,270 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 534,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 250,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 136,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Schroders (+ 1,80 Prozent auf 4,07 GBP), Pershing Square (+ 1,07 Prozent auf 49,02 GBP), Melrose Industries (+ 0,90 Prozent auf 5,86 GBP), Entain (+ 0,72 Prozent auf 7,51 GBP) und F&C Investment Trust (+ 0,65 Prozent auf 12,46 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Fresnillo (-1,42 Prozent auf 32,00 GBP), RS Group (-1,03 Prozent auf 6,26 GBP), Rolls-Royce (-0,91 Prozent auf 11,50 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-0,86 Prozent auf 1,61 GBP) und Admiral Group (-0,82 Prozent auf 31,54 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 18 904 728 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 242,274 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at