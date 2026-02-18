Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester

Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,37 Prozent höher bei 10 700,49 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,046 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 10 555,99 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 556,17 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 553,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 700,66 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 10 235,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 552,30 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 766,73 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,53 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 700,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 6,86 Prozent auf 38,65 GBP), BAE Systems (+ 4,73 Prozent auf 21,25 GBP), Glencore (+ 4,47 Prozent auf 5,08 GBP), StJamess Place (+ 4,02 Prozent auf 12,68 GBP) und Anglo American (+ 3,52 Prozent auf 36,22 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil International Consolidated Airlines (-2,27 Prozent auf 4,35 GBP), Diageo (-2,12 Prozent auf 17,58 GBP), BT Group (-2,02 Prozent auf 2,04 GBP), easyJet (-1,46 Prozent auf 4,84 GBP) und National Grid (-1,09 Prozent auf 13,62 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 46 085 802 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 269,276 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,62 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at