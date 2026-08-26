Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich schwächer

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,13 Prozent auf 10 871,76 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,249 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 886,20 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 886,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 855,62 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 896,42 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,512 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 736,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10 491,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 265,80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,25 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 2,89 Prozent auf 41,25 GBP), Diploma (+ 2,14 Prozent auf 73,85 GBP), Fresnillo (+ 2,14 Prozent auf 32,44 GBP), Halma (+ 1,96 Prozent auf 36,46 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,81 Prozent auf 0,87 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Sage (-3,53 Prozent auf 10,66 GBP), BP (-2,42 Prozent auf 5,16 GBP), Experian (-1,46 Prozent auf 29,65 GBP), Compass Group (-1,46 Prozent auf 30,35 USD) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,36 Prozent auf 33,41 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 601 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 306,655 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at