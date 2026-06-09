Handel in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab

Mit dem FTSE 100 geht es am Dienstagnachmittag abwärts.

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent auf 10 347,60 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,970 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 10 372,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 373,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 314,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 372,77 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 233,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 249,52 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Wert von 8 832,28 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell WPP 2012 (+ 6,41 Prozent auf 2,79 GBP), Flutter Entertainment (+ 4,58 Prozent auf 82,60 GBP), Entain (+ 4,25 Prozent auf 5,94 GBP), Croda International (+ 4,16 Prozent auf 29,82 GBP) und easyJet (+ 3,28 Prozent auf 4,82 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Standard Chartered (-2,97 Prozent auf 18,76 GBP), Glencore (-2,42 Prozent auf 5,81 GBP), Fresnillo (-2,22 Prozent auf 29,55 GBP), Sage (-1,83 Prozent auf 8,46 GBP) und BT Group (-1,81 Prozent auf 2,01 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 22 870 936 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,673 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at