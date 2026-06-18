Handel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone

Am Donnerstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1,04 Prozent tiefer bei 10 399,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,000 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,015 Prozent fester bei 10 510,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 508,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 510,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 376,59 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,684 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 323,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 305,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, stand der FTSE 100 bei 8 843,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,51 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Informa (+ 2,76 Prozent auf 8,64 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,30 Prozent auf 4,63 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,22 Prozent auf 0,87 GBP), Halma (+ 2,17 Prozent auf 39,58 GBP) und IMI (+ 2,08 Prozent auf 30,36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-7,00 Prozent auf 83,38 GBP), Fresnillo (-5,83 Prozent auf 31,17 GBP), WPP 2012 (-4,39 Prozent auf 2,72 GBP), RELX (-3,97 Prozent auf 23,48 GBP) und Intermediate Capital Group (-3,93 Prozent auf 17,35 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 95 561 862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 279,926 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 7,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at