Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Schlussendlich gewann der FTSE 100 im LSE-Handel 0,56 Prozent auf 10 686,89 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,106 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 10 627,04 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 627,04 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 626,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 745,76 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,30 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 20.01.2026, mit 10 126,78 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 527,65 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 662,97 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,39 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 745,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Diageo (+ 3,90 Prozent auf 18,51 GBP), Burberry (+ 3,32 Prozent auf 12,14 GBP), Antofagasta (+ 3,02 Prozent auf 39,92 GBP), BAT (+ 2,15 Prozent auf 45,69 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,11 Prozent auf 1,04 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil BP (-2,38 Prozent auf 4,68 GBP), Associated British Foods (-1,16 Prozent auf 19,54 GBP), Frasers Group (-0,91 Prozent auf 7,06 GBP), ConvaTec (-0,78 Prozent auf 2,29 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-0,72 Prozent auf 1,86 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 138 068 902 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 275,461 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,84 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at