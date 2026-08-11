Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Um 09:11 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,03 Prozent auf 10 858,78 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,264 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10 862,85 Punkten, nach 10 862,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 877,38 Punkte, das Tagestief hingegen 10 852,97 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 497,29 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 269,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 129,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,12 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Bank of Georgia Group (+ 4,64 Prozent auf 130,80 GBP), BP (+ 1,45 Prozent auf 5,32 GBP), IG Group (+ 0,96 Prozent auf 13,73 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,95 Prozent auf 33,29 GBP) und BT Group (+ 0,64 Prozent auf 1,96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Spirax-Sarco Engineering (-5,56 Prozent auf 72,25 GBP), M&G (-2,43 Prozent auf 3,54 GBP), Legal General (-2,39 Prozent auf 3,04 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,22 Prozent auf 152,10 USD) und Coca-Cola European Partners (-2,09 Prozent auf 106,03 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 3 163 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,587 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at