RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|FTSE 100-Performance
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19.10.2026 09:28:34
Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels
Um 09:11 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,43 Prozent auf 10 835,31 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,286 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 10 882,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10 881,90 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 889,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 832,94 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der FTSE 100 10 659,13 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 600,37 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 354,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,89 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Tops und Flops im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit RELX (+ 0,86 Prozent auf 29,39 GBP), BP (+ 0,85 Prozent auf 6,19 GBP), Glencore (+ 0,84 Prozent auf 5,88 GBP), Antofagasta (+ 0,82 Prozent auf 34,28 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,72 Prozent auf 15,56 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil 3i (-3,90 Prozent auf 23,72 GBP), Weir Group (-2,24 Prozent auf 26,22 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,21 Prozent auf 166,25 USD), Kingfisher (-1,98 Prozent auf 3,42 GBP) und Barclays (-1,83 Prozent auf 4,25 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1 660 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 290,569 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Bernstein Research
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|28,41
|-2,27%
|Antofagasta plc
|39,56
|-1,69%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|146,00
|-2,01%
|Barclays plc
|4,92
|-3,83%
|Barratt Developments PLC
|3,66
|0,00%
|BP plc (British Petrol)
|7,32
|-1,01%
|Glencore plc
|6,70
|-2,76%
|HSBC Holdings plc
|16,55
|-1,24%
|InterContinental Hotels Group plc
|150,10
|0,33%
|Kingfisher plc
|4,09
|-0,20%
|Lloyds Banking Group
|1,24
|0,69%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,86
|0,29%
|Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|18,39
|1,55%
|Weir Group PLC
|31,20
|-1,27%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 764,69
|-1,08%
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