RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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FTSE 100-Performance 19.10.2026 09:28:34

Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels

Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Um 09:11 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,43 Prozent auf 10 835,31 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,286 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 10 882,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10 881,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 889,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 832,94 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der FTSE 100 10 659,13 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 600,37 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 354,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,89 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit RELX (+ 0,86 Prozent auf 29,39 GBP), BP (+ 0,85 Prozent auf 6,19 GBP), Glencore (+ 0,84 Prozent auf 5,88 GBP), Antofagasta (+ 0,82 Prozent auf 34,28 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,72 Prozent auf 15,56 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil 3i (-3,90 Prozent auf 23,72 GBP), Weir Group (-2,24 Prozent auf 26,22 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,21 Prozent auf 166,25 USD), Kingfisher (-1,98 Prozent auf 3,42 GBP) und Barclays (-1,83 Prozent auf 4,25 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1 660 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 290,569 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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07.10.26 RELX Outperform Bernstein Research
29.09.26 RELX Buy UBS AG
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

3i plc 28,41 -2,27% 3i plc
Antofagasta plc 39,56 -1,69% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 146,00 -2,01% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barclays plc 4,92 -3,83% Barclays plc
Barratt Developments PLC 3,66 0,00% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,32 -1,01% BP plc (British Petrol)
Glencore plc 6,70 -2,76% Glencore plc
HSBC Holdings plc 16,55 -1,24% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 150,10 0,33% InterContinental Hotels Group plc
Kingfisher plc 4,09 -0,20% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,24 0,69% Lloyds Banking Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,86 0,29% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 18,39 1,55% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Weir Group PLC 31,20 -1,27% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 764,69 -1,08%

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