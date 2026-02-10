Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

FTSE 100 aktuell 10.02.2026 15:59:27

Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Der FTSE 100 verliert am zweiten Tag der Woche an Boden.

Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,40 Prozent leichter bei 10 344,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,899 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 386,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 386,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 330,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 402,19 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 10 124,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 787,15 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 10.02.2025, einen Stand von 8 767,80 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Croda International (+ 6,80 Prozent auf 31,25 GBP), Coca-Cola HBC (+ 4,53 Prozent auf 44,72 GBP), WPP 2012 (+ 3,69 Prozent auf 2,78 GBP), Barratt Developments (+ 3,01 Prozent auf 3,87 GBP) und Diageo (+ 2,62 Prozent auf 18,02 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BP (-6,73 Prozent auf 4,46 GBP), Standard Chartered (-5,29 Prozent auf 17,99 GBP), Antofagasta (-4,53 Prozent auf 36,45 GBP), Hiscox (-3,72 Prozent auf 14,48 GBP) und Barclays (-2,78 Prozent auf 4,73 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 93 201 466 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,490 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

