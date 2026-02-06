Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Index-Performance 06.02.2026 12:26:50

Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge

Der FTSE 100 zeigt sich heute wenig bewegt.

Um 12:09 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 10 320,22 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,911 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 309,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 309,22 Punkten am Vortag.

Bei 10 253,15 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 324,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,944 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 06.01.2026, mit 10 122,73 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 735,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 727,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Airtel Africa (+ 2,12 Prozent auf 3,27 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,81 Prozent auf 4,28 GBP), Burberry (+ 1,56 Prozent auf 11,40 GBP), Barclays (+ 1,50 Prozent auf 4,73 GBP) und Fresnillo (+ 1,46 Prozent auf 36,08 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Metlen Energy Metals (-11,67 Prozent auf 39,20 EUR), RELX (-4,31 Prozent auf 21,52 GBP), Entain (-3,21 Prozent auf 5,97 GBP), Experian (-3,01 Prozent auf 25,42 GBP) und Smith Nephew (-2,98 Prozent auf 12,55 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 25 857 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 252,422 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,66 -1,08% Airtel Africa
Barclays plc 5,58 3,14% Barclays plc
Burberry plc 13,60 6,38% Burberry plc
Entain PLC Registered Shs 7,02 -0,20% Entain PLC Registered Shs
Experian PLC 28,80 -4,00% Experian PLC
Fresnillo PLC 42,80 6,63% Fresnillo PLC
Glencore plc 5,50 3,67% Glencore plc
HSBC Holdings plc 15,04 3,58% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,98 3,68% International Consolidated Airlines S.A.
Legal & General plc 3,13 1,29% Legal & General plc
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 37,12 -16,70% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,65 0,99% Ocado Group PLC
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,90 -2,73% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Smith & Nephew plc 14,64 -1,25% Smith & Nephew plc
WPP 2012 PLC 3,12 6,12% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 369,75 0,59%

