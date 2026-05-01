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FTSE 100 im Fokus 01.05.2026 17:57:38

Handel in London: FTSE 100 verliert letztendlich

Handel in London: FTSE 100 verliert letztendlich

Letztendlich legten Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 10 363,93 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,933 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10 378,35 Punkten, nach 10 378,82 Punkten am Vortag.

Bei 10 294,20 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 378,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,141 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 364,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, stand der FTSE 100 bei 10 223,54 Punkten. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 8 496,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit DCC (+ 4,78 Prozent auf 58,05 GBP), Entain (+ 4,45 Prozent auf 5,68 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,53 Prozent auf 18,79 GBP), Pearson (+ 3,10 Prozent auf 11,15 GBP) und Whitbread (+ 2,78 Prozent auf 22,96 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen NatWest Group (-3,35 Prozent auf 5,66 GBP), AstraZeneca (-3,13 Prozent auf 135,12 GBP), United Utilities (-2,78 Prozent auf 14,17 GBP), Severn Trent (-2,20 Prozent auf 31,97 GBP) und BP (-2,04 Prozent auf 5,72 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 82 729 116 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,235 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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AstraZeneca PLC 159,90 1,04% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,71 0,96% BP plc (British Petrol)
DCC plc 63,50 -5,93% DCC plc
Entain PLC Registered Shs 6,28 -1,23% Entain PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,61 1,69% HSBC Holdings plc
Intermediate Capital Group PLC 21,20 1,92% Intermediate Capital Group PLC
Legal & General plc 2,90 -0,41% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,17 4,24% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 6,84 2,95% NatWest Group PLC Registered Shs
Pearson plc 12,53 1,13% Pearson plc
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