Handel in London: FTSE 100 verliert nachmittags

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 1,73 Prozent leichter bei 10 193,90 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,953 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,024 Prozent stärker bei 10 375,39 Punkten, nach 10 372,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 375,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 164,51 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,388 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 559,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der FTSE 100 10 446,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 633,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Hiscox (+ 11,96 Prozent auf 18,35 GBP), 3i (+ 4,40 Prozent auf 22,05 GBP), RELX (+ 2,16 Prozent auf 24,16 GBP), Diageo (+ 1,70 Prozent auf 15,26 GBP) und Sage (+ 1,66 Prozent auf 8,69 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Airtel Africa (-11,30 Prozent auf 3,27 GBP), Fresnillo (-10,09 Prozent auf 33,33 GBP), Antofagasta (-8,81 Prozent auf 38,91 GBP), Anglo American (-7,19 Prozent auf 37,71 GBP) und Severn Trent (-6,83 Prozent auf 29,20 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 83 296 500 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 264,014 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at