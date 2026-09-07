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LSE-Handel im Fokus 07.09.2026 12:26:49

Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester

Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester

Das macht der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,13 Prozent höher bei 10 845,56 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,223 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 830,97 Punkte an der Kurstafel, nach 10 831,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 845,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 794,17 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 10 901,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 368,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 208,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,99 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Standard Life (+ 2,27 Prozent auf 9,54 GBP), Diploma (+ 1,89 Prozent auf 72,54 GBP), Admiral Group (+ 1,83 Prozent auf 38,86 GBP), BP (+ 1,47 Prozent auf 5,48 GBP) und AstraZeneca (+ 1,45 Prozent auf 121,80 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-2,32 Prozent auf 30,73 GBP), Diageo (-1,45 Prozent auf 16,33 GBP), Entain (-1,44 Prozent auf 5,20 GBP), RELX (-1,37 Prozent auf 25,84 GBP) und Informa (-1,34 Prozent auf 8,99 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 8 281 982 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 315,858 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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