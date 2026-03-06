Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Am Freitag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1,24 Prozent schwächer bei 10 284,75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,041 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10 413,64 Punkte an der Kurstafel, nach 10 413,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 234,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 481,05 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 5,74 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 369,75 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Wert von 9 667,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 682,84 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,35 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Rightmove (+ 5,53 Prozent auf 4,66 GBP), Auto Trader Group (+ 4,68 Prozent auf 4,95 GBP), BAE Systems (+ 2,98 Prozent auf 22,14 GBP), 3i (+ 2,90 Prozent auf 30,14 GBP) und IMI (+ 2,25 Prozent auf 28,14 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Kingfisher (-5,15 Prozent auf 3,26 GBP), Anglo American (-4,38 Prozent auf 32,31 GBP), Airtel Africa (-4,15 Prozent auf 3,42 GBP), Pershing Square (-4,02 Prozent auf 39,66 GBP) und Marks Spencer (-3,73 Prozent auf 3,64 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 157 391 824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,199 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

