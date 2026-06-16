Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,61 Prozent höher bei 10 494,21 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,997 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,006 Prozent fester bei 10 431,26 Punkten, nach 10 430,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 523,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 428,56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 195,37 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 10 317,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 875,22 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,46 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 2,55 Prozent auf 13,93 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,48 Prozent auf 14,86 GBP), ConvaTec (+ 2,45 Prozent auf 2,09 GBP), NatWest Group (+ 2,24 Prozent auf 6,29 GBP) und BAE Systems (+ 2,20 Prozent auf 18,61 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Frasers Group (-4,38 Prozent auf 7,20 GBP), BT Group (-2,69 Prozent auf 1,97 GBP), Associated British Foods (-1,69 Prozent auf 18,94 GBP), Antofagasta (-1,38 Prozent auf 42,31 GBP) und RELX (-1,31 Prozent auf 24,20 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 88 569 553 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 272,934 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,89 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at