Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag gab der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,84 Prozent auf 10 348,79 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,963 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 436,20 Punkte an der Kurstafel, nach 10 436,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 487,67 Punkte, das Tagestief hingegen 10 330,88 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 284,75 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Wert von 10 048,21 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 7 702,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,00 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 3,60 Prozent auf 1,89 GBP), WPP 2012 (+ 2,84 Prozent auf 2,47 GBP), Imperial Brands (+ 2,01 Prozent auf 31,39 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,48 Prozent auf 34,22 EUR) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,38 Prozent auf 12,86 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Melrose Industries (-4,30 Prozent auf 5,07 GBP), Rolls-Royce (-3,86 Prozent auf 11,43 GBP), Marks Spencer (-3,45 Prozent auf 3,42 GBP), Barratt Developments (-3,27 Prozent auf 2,51 GBP) und 3i (-3,20 Prozent auf 26,01 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 144 187 268 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 272,329 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die WPP 2012-Aktie hat mit 4,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at