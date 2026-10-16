Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,38 Prozent stärker bei 10 881,90 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,226 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,010 Prozent schwächer bei 10 839,22 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 840,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 796,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 892,38 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 3,13 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 688,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 572,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 436,09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,35 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Babcock International (+ 3,60 Prozent auf 9,62 GBP), WPP 2012 (+ 3,07 Prozent auf 4,13 GBP), Kingfisher (+ 2,86 Prozent auf 3,49 GBP), Weir Group (+ 2,60 Prozent auf 26,82 GBP) und BAE Systems (+ 2,59 Prozent auf 19,84 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-3,13 Prozent auf 15,45 GBP), AstraZeneca (-1,98 Prozent auf 124,46 GBP), NatWest Group (-1,19 Prozent auf 6,66 GBP), British Land Company (-1,18 Prozent auf 4,17 GBP) und Computacenter (-1,16 Prozent auf 51,00 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 138 851 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 288,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at