DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|FTSE 100-Entwicklung
|
05.01.2026 17:58:35
Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester
Am Montag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,54 Prozent fester bei 10 004,57 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,883 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 9 951,45 Punkten, nach 9 951,14 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 951,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 022,05 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 491,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 8 223,98 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 6,23 Prozent auf 34,59 GBP), BAE Systems (+ 5,53 Prozent auf 18,51 GBP), Ashtead (+ 4,43 Prozent auf 53,26 GBP), Fresnillo (+ 4,30 Prozent auf 34,96 GBP) und RELX (+ 3,59 Prozent auf 30,90 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Admiral Group (-2,99 Prozent auf 30,54 GBP), BAT (-2,91 Prozent auf 40,67 GBP), DCC (-2,64 Prozent auf 44,24 GBP), Imperial Brands (-2,50 Prozent auf 30,47 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,02 Prozent auf 135,65 USD) unter Druck.
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 96 433 921 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 242,034 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf
Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DCC plcmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DCC von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu DCC plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|38,00
|1,60%
|Admiral Group PLC
|35,62
|-3,26%
|Antofagasta plc
|40,00
|4,85%
|Ashtead plc
|61,50
|6,96%
|AstraZeneca PLC
|155,10
|-0,77%
|BAE Systems plc
|21,45
|5,61%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|47,25
|-1,66%
|DCC plc
|50,50
|-2,88%
|Diploma PLC
|62,00
|2,48%
|Fresnillo PLC
|41,24
|6,12%
|Imperial Brands plc
|35,22
|-2,60%
|InterContinental Hotels Group plc
|118,00
|-0,84%
|Legal & General plc
|3,04
|0,00%
|Lloyds Banking Group
|1,17
|1,30%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,92
|4,97%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 004,57
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.