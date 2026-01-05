DCC Aktie

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

FTSE 100-Entwicklung 05.01.2026 17:58:35

Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester

Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester

Der FTSE 100 verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

Am Montag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,54 Prozent fester bei 10 004,57 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,883 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 9 951,45 Punkten, nach 9 951,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 951,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 022,05 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 491,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 8 223,98 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 6,23 Prozent auf 34,59 GBP), BAE Systems (+ 5,53 Prozent auf 18,51 GBP), Ashtead (+ 4,43 Prozent auf 53,26 GBP), Fresnillo (+ 4,30 Prozent auf 34,96 GBP) und RELX (+ 3,59 Prozent auf 30,90 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Admiral Group (-2,99 Prozent auf 30,54 GBP), BAT (-2,91 Prozent auf 40,67 GBP), DCC (-2,64 Prozent auf 44,24 GBP), Imperial Brands (-2,50 Prozent auf 30,47 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,02 Prozent auf 135,65 USD) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 96 433 921 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 242,034 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3i plc 38,00 1,60% 3i plc
Admiral Group PLC 35,62 -3,26% Admiral Group PLC
Antofagasta plc 40,00 4,85% Antofagasta plc
Ashtead plc 61,50 6,96% Ashtead plc
AstraZeneca PLC 155,10 -0,77% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 21,45 5,61% BAE Systems plc
BAT PLC (British American Tobacco) 47,25 -1,66% BAT PLC (British American Tobacco)
DCC plc 50,50 -2,88% DCC plc
Diploma PLC 62,00 2,48% Diploma PLC
Fresnillo PLC 41,24 6,12% Fresnillo PLC
Imperial Brands plc 35,22 -2,60% Imperial Brands plc
InterContinental Hotels Group plc 118,00 -0,84% InterContinental Hotels Group plc
Legal & General plc 3,04 0,00% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,17 1,30% Lloyds Banking Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,92 4,97% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 004,57 0,54%

