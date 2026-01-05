Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester

Am Montag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,54 Prozent fester bei 10 004,57 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,883 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 9 951,45 Punkten, nach 9 951,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 951,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 022,05 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 491,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 8 223,98 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 6,23 Prozent auf 34,59 GBP), BAE Systems (+ 5,53 Prozent auf 18,51 GBP), Ashtead (+ 4,43 Prozent auf 53,26 GBP), Fresnillo (+ 4,30 Prozent auf 34,96 GBP) und RELX (+ 3,59 Prozent auf 30,90 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Admiral Group (-2,99 Prozent auf 30,54 GBP), BAT (-2,91 Prozent auf 40,67 GBP), DCC (-2,64 Prozent auf 44,24 GBP), Imperial Brands (-2,50 Prozent auf 30,47 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,02 Prozent auf 135,65 USD) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 96 433 921 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 242,034 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at