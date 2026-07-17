Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Freitag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,27 Prozent fester bei 10 600,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,165 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 572,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 572,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 527,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 623,69 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,975 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 508,61 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 17.04.2026, mit 10 667,63 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 972,64 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,52 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit National Grid (+ 3,33 Prozent auf 12,57 GBP), BAT (+ 2,95 Prozent auf 46,69 GBP), Severn Trent (+ 2,89 Prozent auf 30,66 GBP), BAE Systems (+ 2,51 Prozent auf 18,80 GBP) und SSE (+ 2,43 Prozent auf 24,88 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Burberry (-6,38 Prozent auf 10,49 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-3,58 Prozent auf 13,59 GBP), Auto Trader Group (-3,51 Prozent auf 4,98 GBP), Antofagasta (-2,70 Prozent auf 34,91 GBP) und StJamess Place (-2,70 Prozent auf 10,80 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 112 095 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 299,227 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at