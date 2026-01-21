London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Marktbericht 21.01.2026 09:29:23

Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels fester

Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels fester

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,01 Prozent fester bei 10 128,15 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,822 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 126,88 Zählern und damit 0,001 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 126,78 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 115,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 10 135,55 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 897,42 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 21.10.2025, einen Wert von 9 426,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der FTSE 100 bei 8 548,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,78 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 257,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 4,88 Prozent auf 12,79 GBP), Rio Tinto (+ 3,02 Prozent auf 65,04 GBP), easyJet (+ 2,64 Prozent auf 4,90 GBP), Pearson (+ 2,28 Prozent auf 9,59 GBP) und Haleon (+ 2,28 Prozent auf 3,81 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Experian (-3,53 Prozent auf 31,13 GBP), Admiral Group (-2,34 Prozent auf 30,04 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,58 Prozent auf 88,38 GBP), Lloyds Banking Group (-1,56 Prozent auf 1,01 GBP) und Barclays (-1,44 Prozent auf 4,73 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 4 479 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 247,029 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie weist mit 5,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Barclays plc

mehr Analysen
07.04.25 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.12.24 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.08.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Barclays Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 38,40 0,52% 3i plc
Admiral Group PLC 33,74 -2,65% Admiral Group PLC
AstraZeneca PLC 154,85 -0,16% AstraZeneca PLC
Barclays plc 5,57 0,54% Barclays plc
Burberry plc 14,46 -3,28% Burberry plc
easyJet plc 5,66 0,75% easyJet plc
Experian PLC 35,20 -1,12% Experian PLC
Haleon PLC 4,32 -1,12% Haleon PLC
Imperial Brands plc 34,77 -0,17% Imperial Brands plc
Legal & General plc 3,02 -1,63% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 -0,84% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 100,00 -1,96% London Stock Exchange (LSE)
Pearson plc 10,89 0,14% Pearson plc
Rio Tinto plc 75,02 -1,29% Rio Tinto plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 159,99 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen