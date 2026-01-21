Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels fester

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,01 Prozent fester bei 10 128,15 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,822 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 126,88 Zählern und damit 0,001 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 126,78 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 115,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 10 135,55 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 897,42 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 21.10.2025, einen Wert von 9 426,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der FTSE 100 bei 8 548,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,78 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 257,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 4,88 Prozent auf 12,79 GBP), Rio Tinto (+ 3,02 Prozent auf 65,04 GBP), easyJet (+ 2,64 Prozent auf 4,90 GBP), Pearson (+ 2,28 Prozent auf 9,59 GBP) und Haleon (+ 2,28 Prozent auf 3,81 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Experian (-3,53 Prozent auf 31,13 GBP), Admiral Group (-2,34 Prozent auf 30,04 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,58 Prozent auf 88,38 GBP), Lloyds Banking Group (-1,56 Prozent auf 1,01 GBP) und Barclays (-1,44 Prozent auf 4,73 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 4 479 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 247,029 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie weist mit 5,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at