Compass Group Aktie

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WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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Index im Blick 02.10.2026 09:28:57

Handel in London: FTSE 100 zum Start fester

Handel in London: FTSE 100 zum Start fester

Am Freitagmorgen geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:10 Uhr 0,20 Prozent auf 10 448,66 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,171 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 10 428,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10 428,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 425,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 450,20 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 2,31 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 756,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 652,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 427,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,00 Prozent aufwärts. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 2,42 Prozent auf 1,95 GBP), Antofagasta (+ 2,28 Prozent auf 37,74 GBP), Halma (+ 1,85 Prozent auf 35,28 GBP), Compass Group (+ 1,68 Prozent auf 29,67 USD) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,67 Prozent auf 72,95 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen IG Group (-25,64 Prozent auf 9,51 GBP), StJamess Place (-1,15 Prozent auf 10,29 GBP), Coca-Cola European Partners (-0,90 Prozent auf 100,79 USD), Prudential (-0,89 Prozent auf 9,13 GBP) und GSK (-0,86 Prozent auf 17,80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 543 062 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,347 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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