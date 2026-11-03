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Index im Fokus 03.11.2026 09:28:30

Handel in London: FTSE 100 zum Start schwächer

Handel in London: FTSE 100 zum Start schwächer

Der FTSE 100 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 10 727,32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,259 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10 761,30 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 761,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 697,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 761,32 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 10 461,95 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 10 857,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 701,37 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,80 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Centrica (+ 3,00 Prozent auf 1,54 GBP), Hiscox (+ 2,50 Prozent auf 19,30 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,08 Prozent auf 115,58 USD), Haleon (+ 1,46 Prozent auf 3,28 GBP) und Unilever (+ 1,17 Prozent auf 49,59 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-3,44 Prozent auf 31,41 GBP), Anglo American (-3,14 Prozent auf 37,04 GBP), Fresnillo (-3,12 Prozent auf 22,64 GBP), Associated British Foods (-2,68 Prozent auf 18,91 GBP) und Endeavour Mining (-2,30 Prozent auf 36,48 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 791 761 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,828 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Associated British Foods plc 22,80 -0,87% Associated British Foods plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 0,69% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,92 -2,00% Barratt Developments PLC
Centrica plc 1,84 2,22% Centrica plc
Coca-Cola European Partners PLC 100,20 -2,53% Coca-Cola European Partners PLC
Endeavour Mining PLC 43,02 -3,04% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 27,82 -1,07% Fresnillo PLC
Haleon PLC 3,97 1,66% Haleon PLC
Hiscox Ltd 23,20 4,13% Hiscox Ltd
Lloyds Banking Group 1,13 -0,57% Lloyds Banking Group
Shell (ex Royal Dutch Shell) 46,51 -0,53% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Unilever PLC 58,40 -1,35% Unilever PLC

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