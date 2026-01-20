Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Index-Performance
|
20.01.2026 12:26:35
Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell
Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 1,13 Prozent auf 10 079,66 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,845 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 10 195,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 195,35 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 195,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 050,22 Punkten erreichte.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 9 897,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 403,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 520,54 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,29 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Informa (+ 3,07 Prozent auf 8,99 GBP), Ocado Group (+ 2,06 Prozent auf 2,67 GBP), Sage (+ 0,97 Prozent auf 10,46 GBP), Severn Trent (+ 0,93 Prozent auf 29,01 GBP) und Haleon (+ 0,61 Prozent auf 3,63 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen AstraZeneca (-2,87 Prozent auf 134,92 GBP), JD Sports Fashion (-2,79 Prozent auf 0,77 GBP), StJamess Place (-2,46 Prozent auf 14,48 GBP), Ashtead (-2,33 Prozent auf 49,91 GBP) und Antofagasta (-2,33 Prozent auf 35,28 GBP).
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 12 425 611 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,091 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten
2026 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent an der Spitze im Index.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|37,00
|-1,60%
|Antofagasta plc
|40,56
|-2,41%
|Ashtead plc
|57,50
|-4,17%
|AstraZeneca PLC
|154,75
|-4,42%
|Haleon PLC
|4,26
|1,67%
|Imperial Brands plc
|35,20
|-1,54%
|Informa PLC
|10,30
|1,98%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,91
|-1,62%
|Legal & General plc
|3,02
|-3,51%
|Lloyds Banking Group
|1,18
|-1,67%
|Ocado Group PLC
|3,10
|1,51%
|Sage PLC
|12,02
|0,42%
|Severn Trent plc
|33,20
|0,00%
|St.James's Place PLC
|16,60
|-3,88%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 105,71
|-0,88%