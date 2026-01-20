Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 20.01.2026 12:26:35

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Am zweiten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in London zurück.

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 1,13 Prozent auf 10 079,66 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,845 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 10 195,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 195,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 195,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 050,22 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 9 897,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 403,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 520,54 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,29 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Informa (+ 3,07 Prozent auf 8,99 GBP), Ocado Group (+ 2,06 Prozent auf 2,67 GBP), Sage (+ 0,97 Prozent auf 10,46 GBP), Severn Trent (+ 0,93 Prozent auf 29,01 GBP) und Haleon (+ 0,61 Prozent auf 3,63 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen AstraZeneca (-2,87 Prozent auf 134,92 GBP), JD Sports Fashion (-2,79 Prozent auf 0,77 GBP), StJamess Place (-2,46 Prozent auf 14,48 GBP), Ashtead (-2,33 Prozent auf 49,91 GBP) und Antofagasta (-2,33 Prozent auf 35,28 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 12 425 611 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,091 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Severn Trent plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 37,00 -1,60% 3i plc
Antofagasta plc 40,56 -2,41% Antofagasta plc
Ashtead plc 57,50 -4,17% Ashtead plc
AstraZeneca PLC 154,75 -4,42% AstraZeneca PLC
Haleon PLC 4,26 1,67% Haleon PLC
Imperial Brands plc 35,20 -1,54% Imperial Brands plc
Informa PLC 10,30 1,98% Informa PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,91 -1,62% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,02 -3,51% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 -1,67% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 3,10 1,51% Ocado Group PLC
Sage PLC 12,02 0,42% Sage PLC
Severn Trent plc 33,20 0,00% Severn Trent plc
St.James's Place PLC 16,60 -3,88% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 105,71 -0,88%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX geben kräftig nach -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen