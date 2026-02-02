Handel in London: So performt der FTSE 100 am Montagmittag

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 10 237,17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,839 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 10 223,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 223,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 243,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 145,36 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 02.01.2026, stand der FTSE 100 noch bei 9 951,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 717,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Wert von 8 673,96 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 277,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit InterContinental Hotels Group (+ 2,34 Prozent auf 137,95 USD), Aviva (+ 2,14 Prozent auf 6,49 GBP), Beazley (+ 2,12 Prozent auf 11,57 GBP), Admiral Group (+ 1,95 Prozent auf 28,04 GBP) und Compass Group (+ 1,78 Prozent auf 22,26 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-5,00 Prozent auf 2,07 GBP), Fresnillo (-3,84 Prozent auf 35,60 GBP), Antofagasta (-3,23 Prozent auf 35,30 GBP), BAE Systems (-2,43 Prozent auf 19,26 GBP) und WPP 2012 (-2,43 Prozent auf 2,94 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 30 330 876 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 254,872 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,24 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at