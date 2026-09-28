Handel in London: Zum Start des Montagshandels Gewinne im FTSE 100

Das macht das Börsenbarometer in London am Montag.

Am Montag erhöht sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,24 Prozent auf 10 721,21 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,179 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 695,19 Punkten, nach 10 695,25 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 738,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 688,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10 824,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 508,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 284,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,74 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 13,33 Prozent auf 3,50 GBP), Howden Joinery Group (+ 4,74 Prozent auf 7,95 GBP), Kingfisher (+ 3,53 Prozent auf 3,40 GBP), Centrica (+ 2,67 Prozent auf 1,51 GBP) und SSE (+ 1,98 Prozent auf 25,05 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Fresnillo (-5,25 Prozent auf 27,38 GBP), Endeavour Mining (-4,38 Prozent auf 43,27 GBP), Antofagasta (-3,24 Prozent auf 36,09 GBP), Anglo American (-2,99 Prozent auf 39,21 GBP) und Glencore (-2,17 Prozent auf 5,49 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 5 716 165 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 301,594 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at