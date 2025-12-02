Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Der Dow Jones befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Um 17:59 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,27 Prozent auf 47 414,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,191 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,616 Prozent auf 47 580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 47 289,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 263,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47 597,11 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der Dow Jones bei 47 562,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der Dow Jones auf 45 295,81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der Dow Jones mit 44 782,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 11,85 Prozent zu Buche. Bei 48 431,57 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 8,22 Prozent auf 201,78 USD), Caterpillar (+ 1,39 Prozent auf 575,97 USD), UnitedHealth (+ 0,98 Prozent auf 326,37 USD), Salesforce (+ 0,95 Prozent auf 235,04 USD) und Apple (+ 0,95 Prozent auf 285,78 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Procter Gamble (-2,65 Prozent auf 143,54 USD), Home Depot (-1,98 Prozent auf 304,40 EUR), Chevron (-1,83 Prozent auf 149,75 USD), Walt Disney (-1,41 Prozent auf 105,26 USD) und Coca-Cola (-1,36 Prozent auf 70,97 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 234 289 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,704 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,70 erwartet. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at