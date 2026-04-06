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Dow Jones-Kursentwicklung 06.04.2026 15:59:36

Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen

Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,04 Prozent stärker bei 46 521,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,133 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,076 Prozent leichter bei 46 469,36 Punkten, nach 46 504,67 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 574,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 46 354,95 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 47 501,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 462,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der Dow Jones mit 38 314,86 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 3,85 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 0,89 Prozent auf 279,72 USD), Apple (+ 0,83 Prozent auf 258,04 USD), Boeing (+ 0,80 Prozent auf 209,88 USD), Visa (+ 0,75 Prozent auf 303,06 USD) und Amazon (+ 0,73 Prozent auf 211,31 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amgen (-0,98 Prozent auf 344,52 USD), Sherwin-Williams (-0,86 Prozent auf 315,25 USD), Salesforce (-0,81 Prozent auf 185,66 USD), Honeywell (-0,73 Prozent auf 227,78 USD) und Microsoft (-0,72 Prozent auf 370,77 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 947 659 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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