Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent fester bei 23 807,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 23 735,12 Punkte an der Kurstafel, nach 23 733,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 813,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 607,59 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 23 195,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 694,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 088,10 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit TTM Technologies (+ 20,23 Prozent auf 93,65 USD), Intel (+ 7,40 Prozent auf 47,32 USD), Cerus (+ 7,27 Prozent auf 2,44 USD), Dorel Industries (+ 6,86 Prozent auf 1,37 USD) und CIENA (+ 6,08 Prozent auf 248,50 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Ligand Pharmaceuticals (-12,87 Prozent auf 180,20 USD), Visa (-4,66 Prozent auf 327,20 USD), Salesforce (-4,60 Prozent auf 247,46 USD), Integra LifeSciences (-4,41 Prozent auf 12,57 USD) und Commercial Vehicle Group (-4,32 Prozent auf 1,77 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16 206 380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,852 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at