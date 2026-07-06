FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Index-Performance im Fokus
|
06.07.2026 20:04:15
Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagnachmittag steigen
Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,96 Prozent stärker bei 26 081,22 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,646 Prozent auf 25 999,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25 832,67 Punkten am Vortag.
Bei 26 209,76 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 963,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 25 709,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 996,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, den Wert von 20 601,10 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,25 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 15,74 Prozent auf 65,53 USD), SMC (+ 11,67 Prozent auf 478,10 USD), Ceva (+ 10,54 Prozent auf 44,68 USD), Americas Car-Mart (+ 9,43 Prozent auf 2,90 USD) und Innodata (+ 7,84 Prozent auf 74,28 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-7,88 Prozent auf 21,16 USD), IMAX (-6,14 Prozent auf 37,43 USD), O Reilly Automotive (-5,86 Prozent auf 84,96 USD), Microvision (-4,71 Prozent auf 0,36 USD) und FreightCar America (-4,12 Prozent auf 8,60 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10 839 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,127 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FreightCar America Inc.
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|2,94
|10,94%
|AXT Inc.
|57,44
|9,79%
|Ceva Inc.
|37,00
|5,71%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,15
|-2,98%
|Donegal Group Inc. (B)
|21,13
|-8,01%
|FreightCar America Inc.
|7,50
|-4,46%
|IMAX Corp.
|32,60
|-5,78%
|Innodata Inc.
|63,90
|3,90%
|Microvision Inc.
|0,31
|-4,35%
|NVIDIA Corp.
|171,74
|-0,10%
|O Reilly Automotive Inc
|74,70
|-4,55%
|SIGA Technologies Inc.
|3,82
|-1,17%
|SMC Corp.
|406,00
|-2,12%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 141,88
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.