Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagnachmittag steigen

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,96 Prozent stärker bei 26 081,22 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,646 Prozent auf 25 999,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25 832,67 Punkten am Vortag.

Bei 26 209,76 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 963,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 25 709,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 996,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, den Wert von 20 601,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,25 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 15,74 Prozent auf 65,53 USD), SMC (+ 11,67 Prozent auf 478,10 USD), Ceva (+ 10,54 Prozent auf 44,68 USD), Americas Car-Mart (+ 9,43 Prozent auf 2,90 USD) und Innodata (+ 7,84 Prozent auf 74,28 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-7,88 Prozent auf 21,16 USD), IMAX (-6,14 Prozent auf 37,43 USD), O Reilly Automotive (-5,86 Prozent auf 84,96 USD), Microvision (-4,71 Prozent auf 0,36 USD) und FreightCar America (-4,12 Prozent auf 8,60 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10 839 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,127 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at