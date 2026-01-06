Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|NASDAQ Composite-Performance
|
06.01.2026 20:04:51
Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen
Am Dienstag steigt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,61 Prozent auf 23 538,54 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,219 Prozent auf 23 446,96 Punkte an der Kurstafel, nach 23 395,82 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 389,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 541,42 Zähler.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 23 578,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 941,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 864,98 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 20,34 Prozent auf 20,06 USD), Microchip Technology (+ 10,65 Prozent auf 74,20 USD), 3D Systems (+ 9,55 Prozent auf 2,18 USD), CIENA (+ 8,25 Prozent auf 249,95 USD) und Century Casinos (+ 7,53 Prozent auf 1,57 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AngioDynamics (-13,68 Prozent auf 11,42 USD), Nissan Motor (-13,21 Prozent auf 2,20 USD), Modine Manufacturing (-9,21 Prozent auf 127,51 USD), American Superconductor (-7,50 Prozent auf 30,72 USD) und Geospace Technologies (-7,39 Prozent auf 17,54 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 999 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,911 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.
|
07.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus (finanzen.at)
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
06.01.26
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|1,81
|-5,23%
|American Superconductor Corp
|26,14
|-6,81%
|AngioDynamics Inc.
|9,30
|-4,62%
|AXT Inc.
|21,82
|27,75%
|Century Casinos Inc.
|1,33
|2,31%
|CIENA Corp.
|218,90
|12,57%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,75
|2,65%
|Costco Wholesale Corp.
|760,30
|0,03%
|Geospace Technologies Corp
|18,54
|0,60%
|Gladstone Commercial Corp.
|9,35
|-0,05%
|Microchip Technology Inc.
|62,94
|-1,84%
|Modine Manufacturing Co.
|102,05
|-8,19%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|2,18
|1,04%
|NVIDIA Corp.
|162,50
|1,47%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 584,27
|0,16%