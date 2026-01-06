Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

NASDAQ Composite-Performance 06.01.2026 20:04:51

Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen

Der NASDAQ Composite performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Am Dienstag steigt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,61 Prozent auf 23 538,54 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,219 Prozent auf 23 446,96 Punkte an der Kurstafel, nach 23 395,82 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 389,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 541,42 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 23 578,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 941,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 864,98 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 20,34 Prozent auf 20,06 USD), Microchip Technology (+ 10,65 Prozent auf 74,20 USD), 3D Systems (+ 9,55 Prozent auf 2,18 USD), CIENA (+ 8,25 Prozent auf 249,95 USD) und Century Casinos (+ 7,53 Prozent auf 1,57 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AngioDynamics (-13,68 Prozent auf 11,42 USD), Nissan Motor (-13,21 Prozent auf 2,20 USD), Modine Manufacturing (-9,21 Prozent auf 127,51 USD), American Superconductor (-7,50 Prozent auf 30,72 USD) und Geospace Technologies (-7,39 Prozent auf 17,54 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 999 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,911 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 1,81 -5,23% 3D Systems Corp.
American Superconductor Corp 26,14 -6,81% American Superconductor Corp
AngioDynamics Inc. 9,30 -4,62% AngioDynamics Inc.
AXT Inc. 21,82 27,75% AXT Inc.
Century Casinos Inc. 1,33 2,31% Century Casinos Inc.
CIENA Corp. 218,90 12,57% CIENA Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,75 2,65% Consumer Portfolio Services Inc.
Costco Wholesale Corp. 760,30 0,03% Costco Wholesale Corp.
Geospace Technologies Corp 18,54 0,60% Geospace Technologies Corp
Gladstone Commercial Corp. 9,35 -0,05% Gladstone Commercial Corp.
Microchip Technology Inc. 62,94 -1,84% Microchip Technology Inc.
Modine Manufacturing Co. 102,05 -8,19% Modine Manufacturing Co.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,18 1,04% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 162,50 1,47% NVIDIA Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 584,27 0,16%

