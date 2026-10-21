Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,71 Prozent auf 26 611,57 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,669 Prozent auf 26 601,73 Punkte an der Kurstafel, nach 26 424,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 525,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 624,95 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,819 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27 122,09 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 25 837,21 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 22 953,67 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,53 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell SpaceX (+ 7,40 Prozent auf 158,72 USD), FreightCar America (+ 6,85 Prozent auf 4,29 USD), Roivant Sciences (+ 5,01 Prozent auf 36,67 USD), PDF Solutions (+ 4,71 Prozent auf 43,12 USD) und Ceva (+ 3,74 Prozent auf 29,96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Americas Car-Mart (-6,33 Prozent auf 0,74 USD), Nortech Systems (-6,09 Prozent auf 9,41 USD), Donegal Group B (-5,23 Prozent auf 18,66 USD), Timberland Bancorp (-4,51 Prozent auf 43,78 USD) und Netflix (-4,24 Prozent auf 65,78 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 443 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at