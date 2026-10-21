Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 21.10.2026 16:01:17

Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen

Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen

Aktueller Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,71 Prozent auf 26 611,57 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,669 Prozent auf 26 601,73 Punkte an der Kurstafel, nach 26 424,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 525,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 624,95 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,819 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27 122,09 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 25 837,21 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 22 953,67 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,53 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell SpaceX (+ 7,40 Prozent auf 158,72 USD), FreightCar America (+ 6,85 Prozent auf 4,29 USD), Roivant Sciences (+ 5,01 Prozent auf 36,67 USD), PDF Solutions (+ 4,71 Prozent auf 43,12 USD) und Ceva (+ 3,74 Prozent auf 29,96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Americas Car-Mart (-6,33 Prozent auf 0,74 USD), Nortech Systems (-6,09 Prozent auf 9,41 USD), Donegal Group B (-5,23 Prozent auf 18,66 USD), Timberland Bancorp (-4,51 Prozent auf 43,78 USD) und Netflix (-4,24 Prozent auf 65,78 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 443 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nortech Systems Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nortech Systems Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 0,66 0,73% America's Car-Mart Inc.
Century Aluminum Co. 29,40 -4,61% Century Aluminum Co.
Ceva Inc. 25,20 -4,55% Ceva Inc.
Donegal Group Inc. (B) 19,33 -8,69% Donegal Group Inc. (B)
FreightCar America Inc. 3,66 1,10% FreightCar America Inc.
Netflix Inc. 59,24 2,21% Netflix Inc.
Nortech Systems Inc. 10,00 -5,93% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 193,86 -1,88% NVIDIA Corp.
PDF Solutions Inc. 38,60 -1,03% PDF Solutions Inc.
Resources Connection Inc. 2,22 3,74% Resources Connection Inc.
Roivant Sciences 32,81 0,74% Roivant Sciences
SIGA Technologies Inc. 3,15 0,96% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 135,98 -4,43% SpaceX
Timberland Bancorp Inc. 45,60 0,02% Timberland Bancorp Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 334,82 -1,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen