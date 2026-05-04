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Dow Jones-Performance im Blick 04.05.2026 18:01:32

Handel in New York: Dow Jones am Mittag in Rot

Handel in New York: Dow Jones am Mittag in Rot

Der Dow Jones zeigt sich derzeit schwächer.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,82 Prozent auf 49 092,11 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,569 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,673 Prozent auf 49 832,57 Punkte an der Kurstafel, nach 49 499,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 023,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 441,43 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 46 504,67 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Wert von 49 501,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Wert von 41 317,43 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,47 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 1,58 Prozent auf 186,73 USD), Amazon (+ 1,22 Prozent auf 271,54 USD), Merck (+ 1,13 Prozent auf 113,43 USD), Cisco (+ 0,90 Prozent auf 92,68 USD) und Chevron (+ 0,76 Prozent auf 192,07 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Home Depot (-3,20 Prozent auf 271,00 EUR), Goldman Sachs (-2,29 Prozent auf 902,56 USD), Boeing (-1,87 Prozent auf 223,12 USD), Nike (-1,85 Prozent auf 43,58 USD) und JPMorgan Chase (-1,70 Prozent auf 307,15 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 438 826 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 5,86 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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