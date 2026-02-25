Handel in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,58 Prozent stärker bei 49 460,15 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,403 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,705 Prozent schwächer bei 48 827,80 Punkten, nach 49 174,50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 507,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 206,87 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0,154 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 49 098,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 112,45 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 43 621,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,23 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 4,17 Prozent auf 238,89 USD), UnitedHealth (+ 3,02 Prozent auf 282,22 USD), Salesforce (+ 2,67 Prozent auf 190,37 USD), Microsoft (+ 2,50 Prozent auf 398,73 USD) und American Express (+ 2,49 Prozent auf 328,46 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Home Depot (-3,72 Prozent auf 317,20 EUR), Sherwin-Williams (-2,40 Prozent auf 355,96 USD), Boeing (-1,46 Prozent auf 229,99 USD), Verizon (-1,13 Prozent auf 49,30 USD) und Walt Disney (-1,06 Prozent auf 104,93 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24 740 641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,945 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,64 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

