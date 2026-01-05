Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,70 Prozent stärker bei 49 206,23 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,085 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,571 Prozent schwächer bei 48 105,98 Punkten, nach 48 382,39 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 209,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48 449,62 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, notierte der Dow Jones bei 47 954,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 46 758,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der Dow Jones auf 42 732,13 Punkte taxiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 5,63 Prozent auf 164,67 USD), Goldman Sachs (+ 4,72 Prozent auf 957,48 USD), Walt Disney (+ 3,59 Prozent auf 115,86 USD), Caterpillar (+ 3,58 Prozent auf 619,84 USD) und JPMorgan Chase (+ 3,29 Prozent auf 336,18 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amgen (-2,44 Prozent auf 319,64 USD), Johnson Johnson (-1,99 Prozent auf 203,23 USD), Coca-Cola (-1,51 Prozent auf 68,08 USD), Verizon (-1,42 Prozent auf 39,95 USD) und Apple (-1,35 Prozent auf 267,35 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 21 875 008 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,926 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

