Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Am Montag legt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,06 Prozent auf 49 409,82 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,679 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,203 Prozent auf 48 991,62 Punkte an der Kurstafel, nach 48 892,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 673,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 49 421,48 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 382,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der Dow Jones bei 47 562,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 44 544,66 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,12 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 853,04 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 4,50 Prozent auf 686,91 USD), Walmart (+ 3,58 Prozent auf 123,41 USD), Cisco (+ 3,40 Prozent auf 80,98 USD), Visa (+ 2,97 Prozent auf 331,38 USD) und IBM (+ 2,59 Prozent auf 314,64 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-7,15 Prozent auf 104,73 USD), Microsoft (-1,35 Prozent auf 424,50 USD), Chevron (-0,88 Prozent auf 175,35 USD), NVIDIA (-0,72 Prozent auf 189,76 USD) und 3M (-0,53 Prozent auf 152,35 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18 569 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,920 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,30 zu Buche schlagen. Mit 6,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at