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Index-Performance im Fokus 13.04.2026 20:04:21

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

Derzeit legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,06 Prozent auf 47 946,21 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,518 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,590 Prozent auf 48 199,39 Punkte an der Kurstafel, nach 47 916,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 972,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 505,97 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 46 558,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49 191,99 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Wert von 40 212,71 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,902 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,70 Prozent auf 172,71 USD), Microsoft (+ 2,87 Prozent auf 381,50 USD), IBM (+ 2,52 Prozent auf 236,58 USD), UnitedHealth (+ 2,36 Prozent auf 311,52 USD) und American Express (+ 1,93 Prozent auf 319,57 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-2,24 Prozent auf 887,50 USD), Coca-Cola (-2,01 Prozent auf 75,91 USD), Merck (-1,68 Prozent auf 119,38 USD), Walmart (-1,62 Prozent auf 124,71 USD) und Procter Gamble (-1,34 Prozent auf 143,22 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 662 477 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,919 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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