Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1,90 Prozent aufwärts auf 54 190,40 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,537 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,789 Prozent tiefer bei 52 759,06 Punkten, nach 53 178,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 54 272,60 Punkte, das Tagestief hingegen 53 641,21 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der Dow Jones bei 52 900,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 48 941,90 Punkte. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 44 173,64 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,00 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 272,60 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 6,80 Prozent auf 886,48 USD), Cisco (+ 4,35 Prozent auf 120,90 USD), Home Depot (+ 3,55 Prozent auf 300,80 EUR), Goldman Sachs (+ 3,26 Prozent auf 1 060,50 USD) und IBM (+ 2,94 Prozent auf 232,97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-2,32 Prozent auf 41,65 USD), Amazon (-1,86 Prozent auf 278,75 USD), Chevron (-1,19 Prozent auf 190,89 USD), UnitedHealth (-1,09 Prozent auf 410,84 USD) und Coca-Cola (-0,44 Prozent auf 86,48 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 413 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,222 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,98 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,73 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at