Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Rot

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,23 Prozent auf 49 334,59 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,359 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,33 Prozent auf 48 788,81 Punkte an der Kurstafel, nach 49 447,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 245,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 489,63 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der Dow Jones bei 45 577,47 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Wert von 48 488,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Wert von 39 142,23 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,97 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,68 Prozent auf 187,03 USD), Cisco (+ 2,12 Prozent auf 88,08 USD), JPMorgan Chase (+ 1,60 Prozent auf 315,25 USD), Travelers (+ 1,02 Prozent auf 303,89 USD) und Goldman Sachs (+ 0,93 Prozent auf 934,60 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil 3M (-1,87 Prozent auf 151,66 USD), Procter Gamble (-1,82 Prozent auf 144,25 USD), Honeywell (-1,81 Prozent auf 229,33 USD), Amazon (-1,29 Prozent auf 247,33 USD) und McDonalds (-1,28 Prozent auf 307,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14 122 999 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,167 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at