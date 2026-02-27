Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter

Um 20:02 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,22 Prozent auf 48 894,67 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,752 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,092 Prozent höher bei 49 544,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 499,20 Punkten am Vortag.

Bei 48 678,78 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49 253,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 1,30 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 49 003,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wies der Dow Jones 47 427,12 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, stand der Dow Jones bei 43 239,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 3,59 Prozent auf 123,58 USD), Walmart (+ 2,69 Prozent auf 127,77 USD), UnitedHealth (+ 2,34 Prozent auf 293,36 USD), Amgen (+ 2,26 Prozent auf 387,90 USD) und Johnson Johnson (+ 1,90 Prozent auf 248,10 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-7,62 Prozent auf 858,25 USD), American Express (-6,88 Prozent auf 312,24 USD), NVIDIA (-3,41 Prozent auf 178,59 USD), JPMorgan Chase (-3,14 Prozent auf 296,53 USD) und Nike (-3,11 Prozent auf 61,96 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30 985 077 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,021 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

