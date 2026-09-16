Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer

Der Dow Jones wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,15 Prozent auf 52 016,05 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24,966 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,403 Prozent stärker bei 52 303,24 Punkten in den Handel, nach 52 093,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 51 881,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 173,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 1,39 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53 732,41 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, notierte der Dow Jones bei 51 999,67 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 45 757,90 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,51 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Honeywell Technologies (+ 1,99 Prozent auf 207,49 USD), Walt Disney (+ 1,44 Prozent auf 107,95 USD), NVIDIA (+ 1,31 Prozent auf 214,94 USD), Sherwin-Williams (+ 1,21 Prozent auf 327,15 USD) und Procter Gamble (+ 0,99 Prozent auf 148,12 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-3,37 Prozent auf 240,00 USD), American Express (-2,27 Prozent auf 317,07 USD), Chevron (-2,26 Prozent auf 212,85 USD), Salesforce (-1,70 Prozent auf 251,30 USD) und Visa (-1,18 Prozent auf 371,17 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7 332 003 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,402 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at