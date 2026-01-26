Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,59 Prozent stärker bei 49 386,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,672 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,338 Prozent auf 49 264,54 Punkte an der Kurstafel, nach 49 098,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 137,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49 455,95 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.12.2025, lag der Dow Jones noch bei 48 710,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der Dow Jones bei 47 207,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 424,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,08 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 3,23 Prozent auf 77,00 USD), Apple (+ 2,64 Prozent auf 254,58 USD), Caterpillar (+ 1,76 Prozent auf 637,65 USD), Amgen (+ 1,44 Prozent auf 349,70 USD) und Microsoft (+ 1,39 Prozent auf 472,41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-2,01 Prozent auf 349,10 USD), 3M (-1,56 Prozent auf 160,15 USD), Procter Gamble (-0,79 Prozent auf 148,96 USD), Boeing (-0,55 Prozent auf 250,77 USD) und Merck (-0,52 Prozent auf 107,62 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 353 636 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,849 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,32 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at