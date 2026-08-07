Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 53 974,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,250 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,01 Prozent auf 54 426,85 Punkte an der Kurstafel, nach 53 885,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53 807,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 54 094,65 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 925,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der Dow Jones bei 49 596,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43 968,64 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,56 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,66 Prozent auf 191,73 USD), Honeywell Technologies (+ 2,25 Prozent auf 246,16 USD), Sherwin-Williams (+ 1,67 Prozent auf 369,48 USD), NVIDIA (+ 1,48 Prozent auf 222,23 USD) und IBM (+ 1,35 Prozent auf 236,59 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Visa (-1,95 Prozent auf 363,25 USD), Caterpillar (-1,55 Prozent auf 843,66 USD), Chevron (-1,04 Prozent auf 187,26 USD), Procter Gamble (-0,93 Prozent auf 145,60 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,75 Prozent auf 353,93 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10 594 678 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at