Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,07 Prozent leichter bei 49 873,42 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,530 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,938 Prozent auf 49 442,19 Punkte an der Kurstafel, nach 49 910,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 130,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 49 846,59 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,924 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 584,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 50 115,67 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Wert von 41 113,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,08 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,73 Prozent auf 187,95 USD), Microsoft (+ 2,85 Prozent auf 425,77 USD), Walt Disney (+ 2,09 Prozent auf 110,32 USD), IBM (+ 1,90 Prozent auf 230,02 USD) und Visa (+ 1,47 Prozent auf 323,49 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2,14 Prozent auf 907,05 USD), Chevron (-1,81 Prozent auf 181,81 USD), Merck (-1,10 Prozent auf 112,32 USD), Coca-Cola (-0,81 Prozent auf 78,59 USD) und Johnson Johnson (-0,69 Prozent auf 223,06 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 025 966 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,064 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at