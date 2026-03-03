Handel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 16:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 2,14 Prozent auf 47 859,86 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,392 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,226 Prozent auf 48 794,42 Punkte an der Kurstafel, nach 48 904,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 767,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 493,11 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 240,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wurde der Dow Jones auf 47 882,90 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der Dow Jones mit 43 191,24 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,08 Prozent zu Buche. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 767,83 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 0,66 Prozent auf 50,31 USD), IBM (-0,41 Prozent auf 238,40 USD), Walmart (-0,44 Prozent auf 126,55 USD), Apple (-0,63 Prozent auf 263,04 USD) und Home Depot (-0,77 Prozent auf 314,35 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-4,86 Prozent auf 715,73 USD), Sherwin-Williams (-3,85 Prozent auf 342,39 USD), Goldman Sachs (-3,46 Prozent auf 831,86 USD), Boeing (-2,93 Prozent auf 223,00 USD) und UnitedHealth (-2,48 Prozent auf 287,62 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 836 959 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,811 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,18 erwartet. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,63 Prozent gelockt.

