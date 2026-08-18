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NYSE-Handel im Blick 18.08.2026 16:02:26

Handel in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus

Handel in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus

Dow Jones-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,11 Prozent schwächer bei 53 399,36 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,936 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,380 Prozent fester bei 53 663,11 Punkten, nach 53 459,78 Punkten am Vortag.

Bei 53 459,62 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53 256,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 52 146,42 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 49 686,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 911,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Johnson Johnson (+ 3,14 Prozent auf 270,60 USD), Salesforce (+ 2,14 Prozent auf 195,06 USD), Coca-Cola (+ 1,60 Prozent auf 88,37 USD), Travelers (+ 1,45 Prozent auf 369,79 USD) und Merck (+ 1,35 Prozent auf 137,80 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-3,47 Prozent auf 851,08 USD), NVIDIA (-2,07 Prozent auf 220,36 USD), Goldman Sachs (-1,64 Prozent auf 1 034,06 USD), Cisco (-1,01 Prozent auf 111,76 USD) und Home Depot (-0,93 Prozent auf 287,50 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 2 913 691 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,709 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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