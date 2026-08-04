Handel in New York: Dow Jones freundlich

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1,65 Prozent fester bei 54 053,36 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,537 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,789 Prozent auf 52 759,06 Punkte an der Kurstafel, nach 53 178,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 54 108,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53 641,21 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, mit 52 900,07 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 48 941,90 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 44 173,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,72 Prozent. Bei 54 108,46 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 6,11 Prozent auf 880,78 USD), Cisco (+ 4,01 Prozent auf 120,51 USD), Home Depot (+ 3,55 Prozent auf 300,80 EUR), Goldman Sachs (+ 3,38 Prozent auf 1 061,73 USD) und JPMorgan Chase (+ 2,42 Prozent auf 361,16 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amazon (-2,38 Prozent auf 277,27 USD), UnitedHealth (-1,65 Prozent auf 408,49 USD), Nike (-1,64 Prozent auf 41,94 USD), Chevron (-1,33 Prozent auf 190,61 USD) und Johnson Johnson (-0,95 Prozent auf 251,99 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 093 420 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,222 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at