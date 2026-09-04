Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,58 Prozent leichter bei 53 377,40 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,858 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,702 Prozent auf 53 309,17 Punkte an der Kurstafel, nach 53 686,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53 289,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 635,35 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,159 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 54 085,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 561,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45 621,29 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,32 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1,72 Prozent auf 813,90 USD), NVIDIA (+ 1,49 Prozent auf 231,85 USD), Cisco (+ 0,75 Prozent auf 109,42 USD), Home Depot (+ 0,60 Prozent auf 274,90 EUR) und Honeywell Technologies (+ 0,54 Prozent auf 208,76 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Apple (-2,32 Prozent auf 320,58 USD), Microsoft (-1,84 Prozent auf 500,71 USD), Walt Disney (-1,71 Prozent auf 105,33 USD), Salesforce (-1,64 Prozent auf 260,09 USD) und JPMorgan Chase (-1,57 Prozent auf 356,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13 051 126 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie hat mit 10,98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at