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NYSE-Handel im Fokus 09.10.2026 18:00:52

Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu

Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu

Der Dow Jones verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,57 Prozent auf 51 522,23 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 26,337 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,247 Prozent leichter bei 51 105,04 Punkten, nach 51 231,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 528,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51 258,95 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,631 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 52 380,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 487,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 358,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,49 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 2,78 Prozent auf 261,12 USD), Microsoft (+ 2,18 Prozent auf 534,00 USD), Visa (+ 2,07 Prozent auf 382,87 USD), Cisco (+ 1,94 Prozent auf 117,12 USD) und Merck (+ 1,73 Prozent auf 144,85 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Apple (-1,79 Prozent auf 334,33 USD), 3M (-1,36 Prozent auf 161,35 USD), McDonalds (-0,97 Prozent auf 234,61 USD), Sherwin-Williams (-0,73 Prozent auf 318,69 USD) und Travelers (-0,58 Prozent auf 368,12 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 590 247 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,70 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amazon 234,35 3,37% Amazon
Apple Inc. 300,70 -1,02% Apple Inc.
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McDonald's Corp. 210,20 -0,38% McDonald's Corp.
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Procter & Gamble Co. 134,96 0,52% Procter & Gamble Co.
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